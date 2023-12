Wind Works Power Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und wir verwenden ihn, um Wind Works Power zu bewerten. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 50 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Wind Works Power insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Wind Works Power in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Wind Works Power vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab, dass Wind Works Power in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Wind Works Power derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt aufgrund der großen Differenz von 4,63 Prozentpunkten (0 % gegenüber 4,63 %).