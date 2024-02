Wincanton löst Jubelsturm aus!

Die Analystenbewertung für die Aktie von Wincanton zeigt auf langfristiger Basis eine Einschätzung als "Gut"-Titel. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet. Im letzten Monat gab es keine neuen Einschätzungen von Analysten zu Wincanton. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 365 GBP, was einer Erwartung von -18,34 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 447 GBP liegt. Auf Basis dieser Schätzungen vergeben sie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Überwiegend neutrale Themen wurden in den vergangenen Tagen angesprochen, daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wincanton-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf etwas längerfristiger Basis überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 19,57 Punkten und der RSI25 bei 11,22 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Wincanton in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,17 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um 6,56 Prozent stiegen, was zu einer Underperformance von -8,73 Prozent für Wincanton führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Wincanton 4,49 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.