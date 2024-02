Wincanton Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Wincanton schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Luftfracht- und Logistikbranche. Mit einer Differenz von 3,47 Prozentpunkten (4,28 % gegenüber 7,75 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger bei Wincanton in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen dominierten besonders positive Themen die Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" weist Wincanton mit einer Rendite von -2,17 Prozent eine Abweichung von mehr als 5 Prozent auf. Die Branche "Luftfracht und Logistik" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 8,2 Prozent, wobei Wincanton mit 10,37 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wincanton liegt bei einem Wert von 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,29 als ca. 20 Prozent überbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.