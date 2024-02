Wincanton Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Aktie der Wincanton wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Von den insgesamt erhaltenen Einstufungen waren 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Basierend darauf wird die Langzeiteinschätzung als "Gut" eingestuft. Es gab im letzten Monat keine Updates von Analysten zu Wincanton. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 365 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 449 GBP lag. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von -18,71 Prozent hin, was als "Schlecht" bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral" basierend auf der Bewertung von Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Wincanton festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf Dividenden liegt Wincanton mit 4,28 % unter dem Branchendurchschnitt von 7,53 % für Luftfracht und Logistik. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 11,63 Punkte, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 9,51, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Somit wird Wincanton insgesamt mit "Gut" bewertet.