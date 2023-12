Win-Partners Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse der Aktie der Win- zeigt, dass sie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1071,87 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1115 JPY) um +4,02 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1146,78 JPY, was einer Abweichung von -2,77 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Zusammenhang mit der Aktie zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz hat keine signifikanten Veränderungen gezeigt, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 81,54 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist, während der 25-Tage-RSI bei 71,31 Punkten liegt und somit ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält die Win- Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.