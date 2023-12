Win-Partners Aktie: Endlich geschafft?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Win- in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Win- mit 1119 JPY derzeit -2,32 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +4,42 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion über Win-. In den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Win--Aktie zeigt einen Wert von 85, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 67,62, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Win- basierend auf der RSI-Analyse.