Win Hanverky Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Derzeitige Lage bei Win Hanverky

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das gegenwärtige Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild bei Win Hanverky festgestellt, weshalb die Aktie von uns als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang der Diskussionsbeiträge, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite bei 0 Prozent und damit 6,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter, 6,18). Daher bewerten wir die Dividendenpolitik von Win Hanverky als "Schlecht". Die Dividendenrendite wird hierbei in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Win Hanverky bei 23,02 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 30 Prozent. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" weist einen Wert von 32,88 auf. Aus fundamentaler Sicht erscheint die Aktie daher unterbewertet und erhält von uns eine "Gut"-Bewertung.

Ein Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass Win Hanverky in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,54 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 19,71 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -64,25 Prozent bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,31 Prozent im letzten Jahr, wobei Win Hanverky um 49,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Win Hanverky-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Win Hanverky jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Win Hanverky-Analyse.

Win Hanverky: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...