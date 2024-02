Win Hanverky Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Dividendenrendite für Win Hanverky beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,31 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Win Hanverky eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz entspricht der üblichen Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering.

In den letzten 12 Monaten hat Win Hanverky eine Performance von -50,98 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -54,67 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite mit -4,65 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Win Hanverky von der 200-Tage-Linie (GD200) um -23,53 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal.

Insgesamt erhält Win Hanverky auf Basis der Dividendenrendite, des Sentiments und des Buzz im Netz, des Branchenvergleichs und der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.