Win Hanverky Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Win Hanverky, ein Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -49,17 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in dieser Branche im Durchschnitt um 4,74 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Win Hanverky eine Underperformance von -53,91 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Win Hanverky mit -47,03 Prozent deutlich darunter.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Win Hanverky in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Ebenso konnte in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Win Hanverky-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,16 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,117 HKD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -26,88 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -10 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Win Hanverky-Aktie kurzfristig als überkauft gilt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 62,96 liegt.

Insgesamt erhält die Win Hanverky-Aktie gemäß der Analyse ein "Schlecht"-Rating, sowohl in Bezug auf die Performance im Branchen- und Sektorvergleich als auch in der technischen Analyse und im RSI.