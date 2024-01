Win Hanverky Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Aktienkurs von Win Hanverky hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,54 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt um 18,61 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Win Hanverky eine Underperformance von -63,15 Prozent in dieser Branche aufweist. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die durchschnittliche Rendite bei 3,44 Prozent im letzten Jahr, wobei Win Hanverky um 47,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating zugeordnet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Win Hanverky-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unterdurchschnittliche Werte aufweist. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 0,18 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,132 HKD liegt, was einer Abweichung von -26,67 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich beim 50-Tage-Durchschnitt, bei dem der letzte Schlusskurs von 0,14 HKD ebenfalls unter dem Durchschnitt liegt, und zwar um 5,71 Prozent. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren wird der Win Hanverky-Aktie ein "Schlecht"-Rating zugewiesen.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Win Hanverky wird als neutral eingestuft, basierend auf der Analyse von sozialen Plattformen. Die Kommentare und Befunde waren neutral, und auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass die Dividendenrendite des Unternehmens bei 0 % liegt, was einen geringeren Ertrag von 6,15 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt von "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls als "Schlecht" aus.