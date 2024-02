Win Hanverky Aktie: Jetzt geht’s rund!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, was die Anleger positiv stimmen dürfte. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Tendenz über den gesamten analysierten Zeitraum. Ebenfalls wurde in den letzten Tagen verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Win Hanverky gesprochen. Basierend auf diesen Informationen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird ebenfalls als "Gut" eingeschätzt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf, und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell wird die Win Hanverky-Aktie mit einem RSI-Wert von 27,27 als überverkauft eingestuft, was ein positives Signal ist. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Gut" bewertet.

Im Bereich der Dividendenrendite liegt Win Hanverky mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 6,24%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Beim Vergleich der Aktienkurse im Branchenvergleich zeigt sich, dass Win Hanverky mit einer Rendite von -50,98 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 45 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite mit 54,76 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird somit als negativ bewertet.