Win Hanverky Aktie: Gut oder schlecht?

Die Dividendenrendite von Win Hanverky liegt derzeit bei 0 %, was 6,04 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 6,04 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Win Hanverky einen Wert von 23,02 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 30,88. Daher wird das Unternehmen als unterbewertet eingestuft und erhält die Empfehlung "Gut".

Die Stimmung und Diskussionsstärke bezüglich Win Hanverky haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Aktivität in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Win Hanverky-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 deutet jedoch darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Win Hanverky daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.