Wiluna Mining Aktie: Das liegt auf Eis

Der gleitende Durchschnittskurs der Wiluna Mining beträgt derzeit 0,2 AUD, während der Kurs der Aktie selbst bei 0,205 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +2,5 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,21 AUD, was einer Distanz von -2,38 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote auf "Neutral" festgelegt.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien spielt die längere Betrachtung der Kommunikation eine wichtige Rolle. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Für Wiluna Mining ergab die Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt im betrachteten Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen herrschte vor allem positive Stimmung, während an drei Tagen die Diskussion von negativen Themen dominiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Wiluna Mining gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich bei der Wiluna Mining ein Wert von 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist ebenfalls einen Wert von 50 auf und bestätigt somit die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" für die Wiluna Mining Aktie.