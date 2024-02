Wiluna Mining Aktie: Das ist erstaunlich

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Wiluna Mining ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen zu überwiegend negativen Themen verschoben, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Wiluna Mining insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Wiluna Mining bei 0,205 AUD und ist damit -2,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich hingegen ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +2,5 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wiluna Mining liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beläuft sich ebenfalls auf 50 und resultiert somit in einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung deuten auf eine mittlere Aktivität hin. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Wiluna Mining bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".