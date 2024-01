Wiluna Mining Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse oft verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Wiluna Mining betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wurde jedoch zunehmend von negativen Themen über das Unternehmen Wiluna Mining dominiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" für das Anleger-Sentiment bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger sich zunehmend eingetrübt hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen. Daher erhält die Wiluna Mining-Aktie ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Wiluna Mining-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 0,2 AUD. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Wiluna Mining-Aktie somit in verschiedenen Bereichen als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet.