Wiluna Mining Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit als ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel dient. Für die Wiluna Mining-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Wiluna Mining eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und drei negative Tage, wobei an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung und einer "Gut"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +2,5 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Wiluna Mining-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -2,38 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Wiluna Mining. Die Diskussionsintensität hat deutlich abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für das Unternehmen.