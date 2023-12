Wilton, tut es schon wieder!

In den letzten zwei Wochen wurde Wilton von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher die Einstufung "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Wilton in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,65 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -19,04 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 1,39 Prozent gestiegen sind. Der "Energie"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 1,39 Prozent im letzten Jahr, und Wilton lag 19,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Wilton in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende ist Wilton mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (74,95 %) als schlechter zu bewerten, da die Differenz 74,95 Prozentpunkte beträgt. Aus diesem Grund ergibt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Wilton-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,62 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,61 CAD weicht somit um -1,61 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,47 CAD), so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+29,79 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine Bewertung der Wilton-Aktie als "Gut". Zusammenfassend erhält die Wilton-Aktie damit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.