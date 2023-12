Wilton, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Wilton liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 28, was als Anzeichen für eine überverkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt wird für diese Kategorie eine Bewertung als "Gut" vergeben.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich sagen, dass Wilton eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt im langfristigen Vergleich kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat Wilton in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +1,19 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Wilton um 1,19 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Renditen im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Wilton in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.