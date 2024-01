Wilton Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wilton derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 0,02 SGD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,017 SGD) um -15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,02 SGD weist eine Abweichung von -15 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich somit die Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Wilton aktuell 83,33, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 70 signalisiert eine Überkauftheit und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über Wilton. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie Anzeichen dafür liefert, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht.

Im Branchenvergleich erzielte die Wilton in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,53 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -13,37 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,85 Prozent im Branchenvergleich für Wilton. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Wilton mit einer Rendite von 2,85 Prozent über dem Durchschnittswert. Insgesamt führt die Überperformance in beiden Bereichen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.