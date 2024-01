Wilton Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Aktie von Wilton einen neutralen Titel an. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 31,25 und der RSI25 beläuft sich auf 51,11, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energie-Sektor hat die Aktie von Wilton im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,65 Prozent erzielt, was 18,68 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,03 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Wilton eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch größtenteils positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Wilton-Aktie bei 0,62 CAD verläuft und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,61 CAD, was einen Abstand von -1,61 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,47 CAD, was einer Differenz von +29,79 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.