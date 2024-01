Wilton Aktie: Ist es vollbracht?

Die Analyse der Wilton-Aktie zeigt interessante Ausprägungen bei der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Ebenso erfährt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, wobei sowohl der längerfristige (200-Tage-Durchschnitt) als auch der kurzfristige (50-Tage-Durchschnitt) betrachtet werden. Der längerfristige Durchschnitt beträgt aktuell 0,02 SGD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs deutlich darüber liegt (+10 Prozent Abweichung). Ebenso liegt der letzte Schlusskurs beim kurzfristigen Durchschnitt über dem gleitenden Durchschnitt (+10 Prozent), was auch hier zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe wird Wilton auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wilton zeigt eine Bewertung als "Neutral", da der RSI bei 33,33 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 25, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Wilton in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.