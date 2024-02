Wilton Aktie: Ist es das gewesen?

Der Aktienkurs von Wilton zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor eine Rendite von -28,05 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,72 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Wilton mit 29,77 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wilton-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 66, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (51,67) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt daher eine "Gut"-Einstufung für Wilton.