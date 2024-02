Wilton Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Dividendenrendite für Wilton beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Wilton als "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Wilton von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Wilton derzeit -5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wilton liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Wilton daher eine "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie.