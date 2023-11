Wilton Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Dividendenrendite für die Aktie von Wilton beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie. Aufgrund dessen hat unser Analystenteam die Dividendenpolitik von Wilton als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Wilton im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,53 Prozent erzielt, was 1,04 Prozent über dem Durchschnitt (-11,56 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt ebenfalls -11,56 Prozent, und Wilton liegt momentan 1,04 Prozent darüber. Aufgrund dieser Zahlen wurde die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wilton liegt bei 20,35, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dieser Wert liegt aktuell 2 Prozent über dem durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich Wilton war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie auch hier als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.