Wilson Bayly Holmes-Ovcon Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Wilson Bayly Holmes-ovcon in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Infolgedessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen um eine Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Wilson Bayly Holmes-ovcon kaum mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Wilson Bayly Holmes-ovcon beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,86 Prozent nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,86 Prozent für diese Aktie. Daher erhält Wilson Bayly Holmes-ovcon eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Für Wilson Bayly Holmes-ovcon ergibt sich ein RSI von 40, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,73, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Wilson Bayly Holmes-ovcon als unterbewertet, da das KGV mit 8,72 insgesamt 73 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen", der 31,93 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".