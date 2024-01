Wilson Bayly Holmes-Ovcon Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Wilson Bayly Holmes-ovcon von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In dieser Zeit wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,46 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (6 EUR) um +9,89 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6,07 EUR zeigt eine Abweichung von -1,15 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Gut".

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,58 bewertet, was 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wilson Bayly Holmes-ovcon-Aktie zeigt einen Wert von 62 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (49,35) lassen darauf schließen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung auf Basis der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, der fundamentalen Bewertung und des Relative Strength Index, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für die Wilson Bayly Holmes-ovcon führt.