Wilson Bayly Holmes-Ovcon Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Wilson Bayly Holmes-ovcon verwenden wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 64,29 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 46,67 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, so dass auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Wilson Bayly Holmes-ovcon somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz haben sich in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Internet-Kommunikation ergeben. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Wilson Bayly Holmes-ovcon auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wilson Bayly Holmes-ovcon mit einem Wert von 8,58 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Bauwesen" und daher unterbewertet. Im Vergleich zum Branchen-KGV von 31,52 ergibt sich ein Abstand von 73 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Wilson Bayly Holmes-ovcon derzeit bei 5,47 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,15 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,43 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 6,09 EUR, was einen Abstand von +0,99 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" in unserer Analyse.