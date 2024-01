Wilmington Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Dividendenpolitik von Wilmington wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 8,74 Prozentpunkte (2,94 % gegenüber 11,68 %).

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Wilmington mit einer Rendite von 9,9 Prozent mehr als 0 Prozent darunter. Die "Professionelle Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 7,93 Prozent, wobei Wilmington mit 1,97 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Wilmington in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Wilmington in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 1 Bewertung in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass die Wilmington-Aktie als "Gut" eingestuft wird. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 418 GBP, was ein Aufwärtspotential von 26,67 Prozent bedeutet. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie abgeleitet. Insgesamt erhält Wilmington somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.