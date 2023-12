Wilmington Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Toshiba":

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 1 Bewertung für die Aktie von Wilmington abgegeben - 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Aktie. Auch für den letzten Monat gibt es qualifizierte Analysen, mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was auf kurzfristiger Betrachtungsbasis zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenratings ergibt, beträgt 418 GBP, was einem Aufwärtspotential von 30,63 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 320 GBP. Insgesamt erhält Wilmington also eine "Gut"-Empfehlung.

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung für Wilmington, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Anleger-Stimmung erlaubt die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Wilmington-Aktie einen Wert von 62,5 für den RSI7 und 55,9 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Wilmington ein "Gut"-Rating auf Analysteneinschätzungsbasis, eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz, Anlegerstimmung und den Relative Strength-Index.