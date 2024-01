Wilmington Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Aktienkurs von Wilmington zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von 1,79 Prozent, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche der "Professionellen Dienstleistungen" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 7,19 Prozent, wobei Wilmington mit 5,39 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten sind langfristig gesehen optimistisch und geben der Wilmington-Aktie die Einschätzung "Gut". Von insgesamt 1 Bewertung ist keine neutral oder schlecht. Es gab keine Analystenupdates zu Wilmington in den letzten 12 Monaten. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 418 GBP, was einer potenziellen Performance von 28,22 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wilmington-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 66, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 55,36 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Wilmington.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wilmington beträgt 14, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" mit einem Durchschnittswert von 52 als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.