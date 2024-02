Wilmington Aktie: Jetzt aber!

Die Wilmington-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 312,93 GBP für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 370 GBP erzielt, was einer Differenz von +18,24 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 330,06 GBP liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +12,1 Prozent entspricht. Somit wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die Wilmington-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger gegenüber einer Aktie kann einen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Wilmington untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Wilmington in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Wilmington beträgt derzeit 20,59 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,84, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird Wilmington für diesen Punkt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Wilmington derzeit eine Dividendenrendite von 3,03 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,69 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.