Wilmington Aktie: Ist es das gewesen?

Die Wilmington-Aktie wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,89 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und einer Unterbewertung entspricht. Dies basiert auf fundamentalen Kriterien und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wilmington liegt bei 61,4, was als neutral betrachtet wird, da weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 321,06 GBP für den Schlusskurs der Wilmington-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 330 GBP, was einer Abweichung von +2,78 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Wilmington derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Wilmington-Aktie in verschiedenen Bereichen gemischte Bewertungen erhält, wobei fundamentale Kriterien eine Unterbewertung anzeigen, der RSI neutral ist und die technische Analyse zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Dividendenpolitik der Aktie wird jedoch als schlecht eingestuft.