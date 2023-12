Wilmington Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Analysteneinschätzung für die Wilmington-Aktie zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten alle Einstufungen "Gut" waren. Es gab keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen, was bedeutet, dass das Wertpapier im Durchschnitt ein "Gut"-Rating erhalten hat. Es gab keine neuen Analystenupdates innerhalb des letzten Monats. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 418 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 25,9 Prozent vom letzten Schlusskurs (332 GBP) steigen könnte. Daraus ergibt sich eine Empfehlung von "Gut". Zusammenfassend erhält Wilmington somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch berücksichtigt, um ein langfristiges Stimmungsbild zu erhalten. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung zeigen ein neutrales langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Wilmington weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Wilmington somit ein "Neutral"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes gegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wilmington zeigt, dass der RSI bei 25 liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,59, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut" für die Aktie von Wilmington.

Abschließend schüttet Wilmington im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 2,94 % aus, was 8,77 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 11,71 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche der Professionellen Dienstleistungen.