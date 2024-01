Wilmington Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Dividendenrendite der Wilmington-Aktie beträgt 2,94 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was 8,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 13,95 und damit 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 52. Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet, weshalb Wilmington auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Wilmington liegt bei 25 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 49,59 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Wilmington-Aktie führt.