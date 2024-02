Wilmcote, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die 450 Plc weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Kapitalmärkte" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der 450 Plc mit 1,9 GBP angegeben, was einer Entfernung von +6,74 Prozent vom GD200 (1,78 GBP) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,87 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,6 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der 450 Plc-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Tendenz in der Anleger-Stimmung. Sowohl die Stimmungsänderung als auch die Diskussionsintensität führen zu einem "Neutral"-Rating für die 450 Plc-Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit aus den verschiedenen Bewertungsfaktoren eine neutrale Einschätzung für die 450 Plc-Aktie.