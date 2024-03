Wilmar Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Wilmar International":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Für Wilmar haben wir eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt und bewerten das Signal daher als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Wilmar diskutiert. An einem Tag dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Schlecht" bewertet.

In den letzten 12 Monaten erzielte Wilmar eine Performance von -13,1 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -4,95 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -8,15 Prozent bedeutet. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5,85 Prozent im letzten Jahr, wobei Wilmar 7,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Wilmar derzeit um +0,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -6,93 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.