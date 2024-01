Wilmar Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Wilmar International":

Die technische Analyse der Wilmar-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,78 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 3,51 SGD liegt, was einer Abweichung von -7,14 Prozent entspricht. Auf Basis des 200-Tage-Durchschnitts erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 3,57 SGD, was einer Abweichung von -1,68 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Wilmar daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Aktie durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Wilmar-Aktie einen Wert von 42,11, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Wilmar-Aktie auf Basis des RSI ebenfalls mit "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Wilmar-Aktie mit einer Rendite von -11,29 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance ihrer Branche ("Verbrauchsgüter") um mehr als 5 Prozent hinterherhinkt. Die Branche "Nahrungsmittel" verzeichnet eine mittlere Rendite von -6,98 Prozent, was Wilmar mit einer Rendite von 4,32 Prozent deutlich unterbietet. Auf Basis dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.