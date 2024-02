Wilmar Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Wilmar International":

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Wilmar in den letzten Wochen relativ unverändert geblieben ist. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wilmar-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (58,14 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (63,21 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien im Verbrauchsgütersektor hat die Wilmar-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -15,02 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittel-Branche liegt die Rendite von Wilmar mit 10,95 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Wilmar nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (4,76 % gegenüber 4,39 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Einstufung "Neutral".