Willscot Mobile Mini HoldingsA Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Aktie von Willscot Mobile Mini wird von Analysten als langfristig vielversprechend eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 6 positive Bewertungen, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Es wird erwartet, dass der Kurs in naher Zukunft auf 55,8 USD steigen wird, was einem Anstieg von 25,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den Analysteneinschätzungen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Willscot Mobile Mini liegt bei 60,82 Punkten, was als neutral bewertet wird. Der längere RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Ebene führt.

Insgesamt wird die Aktie von Willscot Mobile Mini aus charttechnischer Sicht als vielversprechend eingestuft. Mit einem aktuellen Kurs von 44,5 USD liegt sie 11,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Für den 200-Tage-Zeitraum beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 3,01 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.