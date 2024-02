Willscot Mobile Mini HoldingsA Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Willscot Mobile Mini wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 61,7 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 hingegen liegt bei 29,45, was darauf hindeutet, dass Willscot Mobile Mini überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien überwiegt die positive Stimmung gegenüber Willscot Mobile Mini. In den letzten Tagen gab es acht positive, vier negative und zwei neutrale Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, daher erhält Willscot Mobile Mini eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie von Willscot Mobile Mini eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 43,55 USD, während der aktuelle Kurs bei 50,14 USD liegt. Das ergibt eine Abweichung von +15,13 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 45,16 USD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +11,03 Prozent bedeutet.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 4 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was ein "Gut"-Rating für die Willscot Mobile Mini-Aktie ergibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 52,8 USD, was ein Aufwärtspotential von 5,31 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält Willscot Mobile Mini somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.