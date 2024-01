Willscot Mobile Mini HoldingsA Aktie: Anleger aufgepasst!

Willscot Mobile Mini wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt kann die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft werden. Auch die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Willscot Mobile Mini-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 43,12 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 43,13 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +0,02 Prozent. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 40,52 USD liegt, ergibt sich eine Abweichung von +6,44 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse. Der RSI für Willscot Mobile Mini liegt bei 76,51, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,25 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Willscot Mobile Mini festgestellt werden. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Willscot Mobile Mini für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.