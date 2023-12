Willscot Mobile Mini HoldingsA Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten wie Umsatz und Gewinn, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Kommunikation im Netz. Eine Analyse der Aktie von Willscot Mobile Mini zeigt, dass die Diskussionsintensität im Internet normal ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten die Aktie von Willscot Mobile Mini 6-mal positiv, 0-mal neutral und 0-mal negativ bewertet, was im Durchschnitt zu einer guten Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 55,8 USD, was eine Steigerung um 23,92 Prozent vom aktuellen Kursniveau bedeuten würde und somit zu einer positiven Empfehlung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Anleger eine überwiegend positive Meinung über Willscot Mobile Mini haben, was zu der Einschätzung "gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 43,38 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 45,03 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 39,74 USD, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Willscot Mobile Mini daher mit "gut" bewertet.