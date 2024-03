Willis Towers Watson Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der gleitende Durchschnittskurs der Willis Towers Watson beläuft sich mittlerweile auf 232,05 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 271,97 USD erreicht hat. Dies stellt eine Distanz von +17,2 Prozent zum GD200 dar und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat hingegen einen Stand von 259,25 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +4,91 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Um zu beurteilen, ob die Willis Towers Watson-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 53,66 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 hingegen zeigt, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, wodurch eine Bewertung von "Gut" zustande kommt. Somit erhält die Willis Towers Watson-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Willis Towers Watson-Aktie ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Abschließend wird die Aktie von Willis Towers Watson nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 19,57 liegt insgesamt 47 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung" (37,05). Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie somit die Einstufung "Gut".