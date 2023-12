Willis Towers Watson Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Anlegerstimmung für Willis Towers Watson war in den letzten Tagen neutral, wie in Social Media Diskussionen zu sehen ist. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich positiv. Aufgrund einer Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung gegeben. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt daher zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Somit erhält Willis Towers Watson insgesamt ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Langfristig gesehen wird die Willis Towers Watson-Aktie laut Analysten eine Einschätzung "Neutral" erhalten. Die Bewertungen der Analysten sind wie folgt: 2 Gut, 4 Neutral, 0 Schlecht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für Willis Towers Watson. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 271,8 USD angesiedelt. Dadurch würde die Aktie in Zukunft eine Performance von 14,24 Prozent erzielen. Dies führt zur Gesamteinstufung "Gut" durch die Redaktion.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 13,06 Prozent erzielt, was 7,73 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Versicherungsbranche beträgt die mittlere jährliche Rendite 26,37 Prozent, wobei Willis Towers Watson aktuell 13,31 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 64,52 Punkten, was darauf hinweist, dass Willis Towers Watson weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,94, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hindeutet. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Willis Towers Watson in diesem Abschnitt.