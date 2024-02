Willis Towers Watson Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die aktuelle Aktienanalyse von Willis Towers Watson zeigt, dass das Unternehmen eine Dividendenrendite von 1,4 Prozent aufweist, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, da das KGV von 19,57 insgesamt 53 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer positiven fundamentalen Analyse der Aktie.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Willis Towers Watson im Vergleich zum Finanzsektor deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 228,3 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 277,44 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie aus technischer Sicht.

Insgesamt wird die Aktie von Willis Towers Watson aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien als "Gut" eingestuft.

