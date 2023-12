Willis Towers Watson Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Aktienkurs von Willis Towers Watson verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,06 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 26,91 Prozent, was zu einer Underperformance von -13,85 Prozent für Willis Towers Watson führt. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 6,78 Prozent, wobei Willis Towers Watson um 6,28 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Willis Towers Watson derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 224,9 USD, während der Kurs der Aktie bei 238,72 USD liegt, was einer Abweichung von +6,14 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 232,3 USD, was einer Abweichung von +2,76 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies einem Rating von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Willis Towers Watson. Die Anleger haben verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Willis Towers Watson-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 264,25 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 10,69 Prozent bedeutet. Basierend auf diesen Faktoren erhält Willis Towers Watson ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.