Willis Towers Watson Aktie: Gut oder schlecht?

Die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Willis Towers Watson war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führte.

Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale, nämlich 9 "Gut"-Signale im Vergleich zu keinem "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führte. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen für Willis Towers Watson abgegeben. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf einer Durchschnitts-Kursprognose von 283,5 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 3,57 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im letzten Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität war ebenfalls rückläufig, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Willis Towers Watson-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In technischer Hinsicht ist die Willis Towers Watson-Aktie derzeit +3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +16,65 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.