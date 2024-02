Willis Lease Finance Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Willis Lease Finance als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Willis Lease Finance-Aktie beträgt 38, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 45,11 liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat die Willis Lease Finance in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,55 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus dieser Branche um 407,24 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Willis Lease Finance eine Underperformance von -420,78 Prozent aufweist. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 244,31 Prozent hatte, liegt die Willis Lease Finance um 257,86 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Willis Lease Finance derzeit bei 49,89 USD, was +3,87 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +12,95 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Willis Lease Finance veröffentlicht. In den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Willis Lease Finance beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".