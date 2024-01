Willis Lease Finance Aktie: Ist es vollbracht?

Willis Lease Finance: Aktienanalyse zeigt neutrales Rating

Die Aktie von Willis Lease Finance wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,64 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,32 liegt. Basierend auf dieser Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Willis Lease Finance-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 63, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 46,05 liegt. Insgesamt erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating für den RSI.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Willis Lease Finance-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 45,11 USD. Der letzte Schlusskurs von 47,04 USD weicht um +4,28 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ähnlich verhält es sich mit dem Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Willis Lease Finance ein neutrales Rating aufgrund verschiedener fundamentaler, technischer und sentimentaler Faktoren.