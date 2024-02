Willis Lease Finance Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Willis Lease Finance-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 44,17 USD, was einer Überbewertung von +12,25 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 49,58 USD entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 47,93 USD führt zu einer Abweichung von +3,44 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie jedoch als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Aktie eine Rendite von -13,55 Prozent, was 256,09 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 403,39 Prozent, wobei Willis Lease Finance aktuell 416,93 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Willis Lease Finance mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,58 um 76 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Willis Lease Finance-Aktie somit ein "Gut"-Rating.